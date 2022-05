Engenheiro da CVR Costa do Cacau participa de palestra da UniFTC

O engenheiro Miguel Alexandre Araújo Pereira, responsável técnico da CVR Costa do Cacau, participa nesta sexta-feira (13), às 19 horas, da live “Tecnologia para a implementação e gerenciamento de aterros sanitários”.

A palestra faz parte da Jornada de Engenharia e Arquitetura Controle Tecnológico no Gerenciamento de Projetos, promovido pela UniFTC. O evento tem como público alvo professores e alunos dos cursos de Engenharia e Arquitetura das unidades da UniFTC em Itabuna, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Salvador e Petrolina.

A CVR Costa do Cacau, localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna) é a única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para receber e armazenar resíduos sólidos de classe IIA (não inertes) e classe IIB (inertes – RCC).

PERFIL

Miguel Alexandre Araújo Pereira é Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio grande do Norte, com certificação Project Management Professional (PMP)®️ do PMI®️. Possui MBA em Gestão de Projetos da USP/ESALQ, com experiência internacional na University of Surrey, Inglaterra. Possui curso técnico em Edificações no IFRN, bem como diversos cursos complementares em gerenciamento de projetos, portfólio, gestão de resíduos e de equipes.

Atualmente é Gerente de Projetos e Engenheiro civil no setor de PD&I e expansão da Marca Ambiental, e Responsável Técnico da CVR Costa do Cacau, atuando na gestão de projetos de expansão e novos negócios no segmento de gerenciamento de resíduos e efluentes em âmbito nacional. Miguel Alexandre tem experiência com seleção de áreas, licenciamento, implantação e gerenciamento de aterros sanitários.