Engenheiro da empresa que construiu o teatro de Itabuna morre de Coronavírus

O engenheiro Marcos Souza, diagnosticado com Coronavírus, morreu no início da noite desta segunda-feira, 30, em Salvador. Ele era sócio da Ebisa, empresa que construiu no Centro de Convenções de Itabuna, inaugurado recentemente.

Marcos Souza, de 64 anos, estava no hospital Aliança, onde não resistiu as consequências da doença, que tem assustado o mundo. Com dificuldades para respirar, dentre outros sintomas, o engenheiro foi internado no dia 27 deste mês.

Em redes sociais, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas declarou: “Com muita tristeza uno-me aos familiares, amigos e profissionais do Hospital Aliança que travaram uma longa batalha pela vida de um paciente de 64 anos, previamente hígido, segunda vítima fatal do #COVID?19 na Bahia”.

Foi o segundo caso de óbito em função do Coronavírus na Bahia. A morte da primeira vítima, um homem de 74 anos, ocorreu no último sábado.