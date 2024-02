Entidades conseguem prorrogação para pagamento de tributos em Itabuna

A prefeitura de Itabuna atendeu à solicitação dos representantes empresariais da ACI, CDL, Sindicom e Sindicontasul ao publicar na quinta-feira, 22, o decreto n. 15.706, que prorroga até 29 de março de 2024, o prazo para adesão ao Programa de Regularização de Dívidas – Regularize Itabuna.

O novo prazo permite ao contribuinte ter mais tempo para regularizar seus débitos com o setor de tributos da Prefeitura, a exemplo do IPTU, ISS. De acordo com o presidente Valdino Cunha, “a união das entidades empresariais e o diálogo com o Poder Público foram fundamentais na negociação”.