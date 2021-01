Entidades divulgam nota de pesar pela morte de Odilon Pinto

Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba)

Associação Baiana de Imprensa (ABI) Seccional Sul

Nota de Pesar

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia e a Associação Baiana de Imprensa (ABI) Seccional Sul lamentam profundamente o falecimento do jornalista, radialista, professor universitário e escritor Odilon Pinto de Mesquita Filho, 72 anos, ocorrido no início da noite desta quarta-feira, 13 de janeiro, em Itabuna, vítima de infarto. Odilon foi um dos grandes profissionais da história da comunicação grapiúna e também servidor público pela Ceplac. Durante anos, apresentou um programa rural na Radio Jornal de Itabuna, que teve como grande sucesso o quadro “Vida na Roça”, em que narrava de forma dramatizada histórias enviadas pelos ouvintes. O quadro deu origem à coluna “Coisas da Vida”, publicada no jornal Diário Bahia e transformada em livro editado pela Via Litterarum. Odilon Pinto deixa um exemplo de ética, companheirismo, seriedade e amor à profissão, legado para as atuais e futuras gerações de jornalistas e radialistas.

Aos parentes, amigos, colegas de imprensa e familiares, externamos nossos sentimentos de solidariedade.

Itabuna, 13 de janeiro de 2021.

As Diretorias