Entidades levam queixas da população a representantes da “Zona Azul”

Representantes da ACI, CDL, Sindicom e Sindicontasul estiveram reunidos nesta quinta-feira (11), com diretores da Parkgold, Prefeitura de Itabuna e Settran. O objetivo foi discutir melhorias para o sistema de estacionamento rotativo (Zona Azul), já que o serviço vem sendo criticado pelos usuários. A empresa se comprometeu a contratar novos monitores de forma gradativa, bem como ampliar a comunicação dos serviços.

O presidente da CDL, Carlos Leahy, juntamente com outros representantes da classe empresarial. apontou a necessidade de divulgação dos serviços e das cobranças que estão sendo feitas.

“Eles reconheceram os erros e irão fazer as melhorias. Vão disponibilizar QRcodes mais próximos, nos postes, para que as pessoas possam comprar créditos antecipados e evitar a cobrança dos R$ 6,00 quando ultrapassar os 10 minutos de tolerância e a pessoa não conseguir localizar um monitor”, explicou Carlos.

Discussão de necessidades

Ao longo da reunião, os empresários destacaram a necessidade de contratar mais profissionais para atuar nas ruas, mas eles informaram que já estão trabalhando nesse sentido, aumentando a quantidade de forma gradativa, de acordo com o faturamento da empresa. A alegação é que o faturamento atual ainda não paga as despesas para manter 35 pessoas trabalhando como monitores, além dos profissionais que estão atuando na área interna.

Foi sugerida ainda a impressão de panfletos explicativos para serem disponibilizados nas lojas do centro, bem como a distribuição entre os usuários para que eles possam aprender como funciona todo o sistema.

“A Zona Azul é um serviço essencial para o nosso comércio, para que o consumidor tenha tranquilidade ao estacionar e fazer suas compras. Estivemos reunidos para equacionar essas demandas junto com a Prefeitura de Itabuna, representantes da empresa e do comércio”, destacou José Adauto, presidente do Sindicom.