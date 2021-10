Entidades pedem suspensão de aumento do ISS em Itabuna

Representantes da ACI, CDL, OAB, CRC, Sindicontasul, Mesb, ABIH, Sindicom, das Escolas Superiores e Empresas de Saúde apresentaram um requerimento administrativo ao prefeito de Itabuna, Augusto Castro, na quinta-feira, 21, solicitando algumas providências imediatas. A maioria relacionada ao ajuste do código tributário da cidade.

No documento, os empresários solicitam a suspensão do aumento de Imposto Sobre Serviços (ISS), mantendo-se as alíquotas na legislação vigente antes da referida votação. Eles ainda destacam a necessidade de uma clara definição acerca do aumento do IPTU, diante do desconhecimento do valor exato do tributo no ano de 2022, denotando extrema imprevisibilidade, apreensão geral e insegurança.

Busca de alternativa

Ainda foi ponto de debate a suspensão do novo artigo 211-C, que consideram inconstitucional, pois trata da entrega ao Fisco Municipal dos documentos fiscais já repassadas ao Estado sob pena de multa de até R$ 5.200,00. Além disso, solicitam suspensão do aumento da Contribuição para o custeio da Iluminação Pública (COSIP).

“Itabuna é uma cidade polo de educação. Com essa alteração de ISS de 3% para 5%, significa um aumento de aproximadamente 65%. Assim, Itabuna terá uma das maiores alíquotas do país para o setor da educação”, relatou o professor e diretor geral da UniFTC, Dr. Kaminsky Mello Cholodovskis.

Na oportunidade, o prefeito informou que reunirá a equipe técnica do município com o intuito de buscar uma alternativa sobre alguns pontos questionados pelos representantes da economia da cidade. As entidades aguardam um posicionamento e as medidas para evitar um aumento da carga tributária e prejuízos para a economia da cidade.