Entre promessas e silêncios: a moral de vitória

Venha cá, meu amado leitor, você já percebeu como é fácil quebrar promessas feitas a si mesmo? “Amanhã eu começo a dieta.” “Hoje vou deixar de lado o celular para dormir mais cedo.” “Segunda eu começo a academia.” Parece simples, quase inofensivo, mas cada vez que deixamos de cumprir aquilo que combinamos conosco – aquele compromisso íntimo, firmado no silêncio – um tijolinho da confiança interna cai por terra. E, sem perceber, vamos construindo uma base instável para a nossa vida.

A gente costuma pensar na confiança apenas como algo voltado para fora. Queremos que os outros confiem em nós, que enxerguem nossa palavra como valiosa e nossa postura como estável. Mas a verdade é que a confiança começa dentro. E se eu não sou confiável para mim, como vou sustentar relações estáveis com o mundo?

Na psicologia existe um conceito bastante interessante: a autoeficácia, trabalhada por Albert Bandura, um psicólogo canadense com grandes contribuições no campo da psicologia social. A autoeficácia representa, nada mais e nada menos, a crença que temos sobre nossa própria capacidade de realizar tarefas e alcançar objetivos. Repare comigo: quando você cumpre pequenos compromissos diários, como beber água regularmente ou concluir aquela tarefa que vem adiando, você envia sinais claros para a sua mente de que é capaz. Isso fortalece a sua autoeficácia, captou? Agora, quando você desiste, posterga, se sabota, a mensagem é inversa: “eu não dou conta”. E, aos poucos, a mente passa a acreditar nisso.

É aí que mora o perigo, meu amado ser de luz. Uma personalidade estável nasce do alinhamento entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Toda vez que prometemos algo e não cumprimos, vamos abrindo pequenas rachaduras internas, sabe? Pequenas desistências viram padrões, e padrões viram identidade. Sem perceber, vamos nos olhando no espelho com desconfiança, alimentando inseguranças, reforçando aquela voz interna que insiste em repetir dia após dia: “você não consegue”.

Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Glória a Deus! E começa no pequeno. Cumprir promessas simples, quase banais, pode ser o passo mais revolucionário para reconstruir sua confiança. Beber os dois litros de água que você disse que beberia. Escrever por cinco minutos o que sente antes de dormir. Fazer aquela caminhada de quinze minutos. Não se trata de grandes marcos, mas de consistência e começar a fortalecer a boa e velha moral de vitória.

Meu amado, a vida externa nada mais é do que reflexo da vida interna. Se você confia em você, o mundo também confiará. Sua postura passa essa mensagem. Se você honra a sua palavra, principalmente ninguém está olhando, você edifica uma estrutura sólida, capaz de sustentar qualquer sonho e de concretizá-lo!

Então, que tal começar hoje? Não amanhã, não segunda-feira, não no próximo mês. Hoje. Escolha um pequeno compromisso e honre-o. No silêncio do seu íntimo, celebre cada vitória. Porque, no fim das contas, a primeira pessoa que precisa confiar em você, meu amado, é você mesmo.