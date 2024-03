Entrega de Centro de Educação Profissional garante futuro promissor para estudantes de comunidade de Porto Seguro

Conhecida por seus atrativos turísticos históricos e culturais, além de ter a segunda maior população indígena do país, a cidade de Porto Seguro, localizada na Costa do Descobrimento, ganhou mais um investimento do Governo do Estado na área de educação. Neste sábado (23), o governador Jerônimo Rodrigues, entregou uma escola no bairro mais populoso do município, Jardim Novo Brasil, onde foi recebido com apresentação musical do grupo indígena, Awê Pataxó.

Para o governador, “a entrega de uma escola em tempo integral é especialmente relevante, pois oferece não apenas educação, mas também alimentação adequada e atividades esportivas, criando um ambiente propício para os jovens sonharem com um futuro promissor e contribuir para um ambiente saudável e seguro em Porto Seguro”, disse.

O Centro Estadual de Educação Profissional 2 de Julho, situado no bairro conhecido como Baianão, conta com uma mega estrutura composta por 12 salas de aula, cinco laboratórios (meio ambiente, informática, química/biologia, linguagens, gestão e negócios), uma sala multifuncional, além de biblioteca, teatro, restaurante, quadra poliesportiva, 17 banheiros e espaço de vivências corporais. Foram investidos R$ 30 milhões na construção do equipamento.

Em um contexto sócioeconômico, a unidade garante o futuro de 497 jovens da comunidade local, que agora passam a ter oportunidades e recursos importantes. “Estamos entregando, além de uma escola, dignidade para meninos e meninas. Não tínhamos uma rede escolar nesse complexo”, afirmou a chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Educação (SEC), Rowenna dos Santos Brito.

Quem confirmou a importância desta entrega foi o estudante e líder do 3º ano regular, Arthur Carvalho, de 18 anos, que comemorou a novidade exatamente no dia do seu aniversário. “É um presente maravilhoso que estou recebendo, com a chegada dessa escola aqui na região. Antes tínhamos que andar quilômetros para estudar e agora temos tudo isso perto de casa. São salas de aula muito aconchegantes, com ar condicionado. Estava desmotivado para estudar, mas agora tudo mudou. Vou continuar garantindo o meu futuro”, pontuou.

A nova unidade de ensino integral oferece qualificação profissional para estudantes do primeiro ano do ensino médio, um pontapé inicial para acesso ao mercado de trabalho. Luiz Henrique Reis dos Santos, 16, cursa logística e está bem feliz com a nova estrutura, em especial com a sala de gestão e negócios. “Ela é muito bem elaborada. Já estou usando bastante para pensar em técnicas de logística. Agora posso seguir o meu sonho, que é construir o meu próprio restaurante”, garantiu.

Para a superintendente de Políticas para os Povos Indígenas do Estado da Bahia, Patrícia Pataxó, esta entrega tem um significado especial também para as comunidades indígenas. “Ela representa a chegada de mais políticas públicas para os territórios, especialmente para a Costa do Descobrimento, onde há o maior número de indígenas no estado da Bahia, incluindo a comunidade Pataxó. Traz melhores condições de educação escolar para todos, sobretudo para os indígenas que vivem em contexto urbano na região”, destacou.

Durante a inauguração, o governador aproveitou para visitar toda a estrutura escolar, conversar com os estudantes e tomar um café da manhã reforçado. Ele pontuou que o centro amplia as oportunidades de formação e qualificação profissional para os jovens. Ainda este ano, está prevista na unidade, a implantação de campo de futebol society, pista de atletismo e vestiário. O investimento estimado é de 2,4 milhões de reais.

Repórter: Simônica Capistrano/GOVBA