Entrega de obras e ordens de serviço nos 112 anos de Itabuna

No mês em que Itabuna comemora 112 anos de emancipação político-administrativa a Prefeitura de Itabuna entrega várias obras que representaram mais um avanço para a melhoria da qualidade de vida dos itabunenses. A inauguração da requalificação da Creche Escola Ester Gomes, no Bairro Lomanto no dia 19 passado, por exemplo, deixou mães e crianças felizes e satisfeitas com o novo ambiente escolar.

Também foi entregue a requalificação da Escola Municipal Florípedes Menezes de Oliveira, no Nova Ferradas. Além disso, praças também foram reinauguradas, oferecendo um ambiente de lazer e entretenimento para crianças, jovens, adultos e idosos.

Num primeiro momento já foram entregues: as Praças das Oliveiras, no Vila Anália, e José Bastos, no Centro, que passaram por obras dentro do Projeto Praça Viva, que vem sendo executado pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), no centro e bairros, de acordo o Programa de Governo do prefeito Augusto Castro (PSD).

A decretação de luto oficial de três por dias por causa do falecimento do ex-prefeito Fernando Gomes Oliveira, ocorrido no domingo passado, dia 24, suspendeu a programação festiva de entregas e inaugurações de obras e serviços pela Prefeitura. Mas, segundo o secretário de Relações Institucionais e Comunicação, José Alcântara Pellegrini, novas datas serão fixadas e convites distribuídos às autoridades e à população.

“A Administração Municipal jamais poderia deixar de prestar homenagens póstumas ao ex-prefeito, com cinco mandatos ao longo da história da cidade, e três vezes deputado federal. Fernando Gomes foi um líder político no sul da Bahia e reconhecer sua trajetória era fundamental. Por isso, o prefeito Augusto Castro liderou as ações de reconhecimento”, afirma Alcântara Pellegrini.

Durante o mês de agosto, terá continuidade a programação comemorativa de aniversário dos 112 anos de Itabuna. Dentre os eventos, a entrega da Comenda Firmino Alves, entrega de alvarás para mototaxistas, assinatura das ordens de serviço para o início das obras do novo Hospital São Lucas, e do projeto Mais Água para a Cidade.

Entrega de novas instalações da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, Areninha da Fernando Cordier, quadra poliesportiva do Banco Raso, Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro, Sala Zélia Lessa, UBS Jorge Amado (Bairro Maria Matos), inauguração da pavimentação do prolongamento da Avenida Manoel Chaves e urbanização de vias dos bairros Pedro Jerônimo, Daniel Gomes e São Pedro, Praça Alice Monteiro (Bairro Santo Antônio).

Ainda, Escola João Mangabinha Filho, Nova Base do Samu-192 (Nova Itabuna), UBS Calixto Midlej Filho (Bairro Nova Itabuna), Escola Pedro Lemos (Bairro Lomanto), USF Manoel Rodrigues (Ferradas). No segmento cultural, a realização da entrega do “Estrelas Itabuna” que neste ano homenageia escritores nascidos ou editados em Itabuna e o Celebra Itabuna (show gospel) em setembro.

Na quinta-feira, dia 28, Dia da Cidade, uma Missa em Ação de Graças na Catedral de São José, oficiada pelo bispo diocesano Dom Carlos Alberto dos Santos e concelebrada por padres e diáconos marcou a celebração dos 112 anos. Ao final, o prefeito Augusto Castro fez um agradecimento aos empresários e trabalhadores e a todos aqueles que com seu suor constroem a cidade.