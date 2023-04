Entrega de peixe da Semana Santa hoje em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna confirmou para está terça-feira, dia 4, a partir das 8 horas, a entrega do Kit da Semana Santa às famílias em vulnerabilidade social e extrema pobreza inscritas no CADÚNICO, que na semana passada receberam os vouchers.

Os locais definidos pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) para a distribuição dos kits são: Grapiúna Tênis Clube, Quadra do CISO; Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso; escolas Frederico Smith Lima, no Sinval Palmeira, e Lourival Oliveira Soares, em Ferradas.

O Kit Semana Santa contém cerca de dois quilos de peixe, arroz, leite de coco, dendê e uma caixa de chocolates. O prefeito Augusto Castro (PSD) destacou que a iniciativa integra as ações sociais de sua administração para permitir às famílias a ceia.

Por isso, o critério utilizado buscou exatamente famílias sob extrema pobreza e vulnerabilidade social inscritas no CADÚNICO e também as cadastradas nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com renda per capita de até R$ 105 e pelo menos duas pessoas na composição familiar.

Os responsáveis pela entrega dos alimentos, coordenadores da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, pedem às famílias que levem um documento com foto, além dos vouchers.

A secretária interina da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Suze Mayre Azevedo, ressalta a importância da doação do peixe consumido tradicionalmente durante o período quaresmal pelas famílias que dependem exclusivamente de programas sociais, a exemplo do Programa Comida na Mesa, executado pela Prefeitura de Itabuna.

Ela lembra que a doação da cesta básica da Semana Santa, desenvolvida pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza é uma ação que vem sendo mantida desde o início da gestão do prefeito Augusto Castro. “É um gesto solidário do prefeito para levar dignidade a estas pessoas em situação de pobreza. Também proporciona a confraternização em família numa das datas mais importantes do calendário católico”, concluiu a secretária interina.