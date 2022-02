Entrega de último lote fecha 3.500 cartões do Auxílio Recomeço

Com a entrega de 3.500 cartões do Auxílio Recomeço nesta sexta-feira (18), no Grapiúna Tênis Club, a Prefeitura de Itabuna informa que chegou ao último lote do Auxílio Recomeço. O benefício, no valor R$ 3 mil, contempla um total de 145 famílias afetadas pela maior enchente da história.

O intuito é garantir a “oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade comprando móveis, utensílios domésticos e materiais de construção nas lojas cadastradas”. A lista de convocação das últimas 145 famílias beneficiadas constou do Edital nº 17 publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município na noite de ontem (17).

Desde o primeiro edital divulgado no dia 25 de janeiro, as convocações diárias vinham sendo feitas por meio do órgão oficial da Prefeitura disponível no site oficial, onde também cada uma das listagens pode ser baixada.

Busca ativa

De acordo com a coordenadora do Programa Auxílio Recomeço, Maria D’Ajuda Cavalcanti Lucas, popularmente conhecida com Preta, um total de 78 pessoas não compareceu para retirar o cartão emitido pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) até o momento.

“Estas pessoas serão reconvocadas por meio de uma nova lista publicada, por meio de Edital no Diário Oficial. Se mesmo assim não aparecerem, a busca-ativa nos endereços será executada por uma equipe da Semps”, informou Preta. A coordenadora lembra que a Prefeitura de Itabuna lançou o maior benefício de alcance social do país para ajudar as famílias que perderam bens materiais em consequência das enchentes de dezembro passado.

“Itabuna foi o único município do país a prestar assistência integral às famílias desabrigadas e desalojadas no pós-enchentes, na fase de reconstrução, com a entrega de um cartão de crédito no valor de R$ 3 mil por unidade familiar do Programa Auxílio Recomeço”, reforçou, lembrando que a Prefeitura prestou assistência a todos, com a ajuda de voluntários e organizações civis, com doações de cestas básicas, água, colchões, etc.

Recursos movimentados

“Para melhor operacionalizar a assistência, um QG foi montado no Grapiúna Tênis Clube para atender essas famílias especificamente, onde ficou centralizada a recepção das doações e a logística de distribuição. Agora, finaliza com a entrega do último lote do cartão”, completou.

A coordenadora do Programa Auxilio Recomeço reafirmou que o Auxílio Recomeço utilizou recursos totais de R$ 10,5 milhões, sendo R$ 7,773 milhões em recursos próprios e R$ 2,727 milhões em doações de voluntários por meio do Pix da Defesa Civil Municipal. Ela aproveitou para fazer um agradecimento especial à rede de solidariedade no auxílio às famílias e às doações oriundas de todo o país.