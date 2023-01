Equipe da Emasa vai recuperar rede que rompeu sob construção irregular no Nova Califórnia

Uma rede adutora de 200 milímetros, que atende as localidades do Nova Califórnia e Jardim América, rompeu na madrugada de terça-feira, dia 24, abaixo de um imóvel erguido de forma irregular na Rua Londrina, no Califórnia. O imóvel estava locado, desde o mês passado, a uma dona de casa, que nele vive com o marido e cinco filhos.

Ao constatar o rompimento da rede, uma equipe técnica da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) esteve no local para viabilizar o reparo da adutora. Diante dano, foi solicitada a presença da Defesa Civil do município para avaliar a estrutura do imóvel.

Segundo o engenheiro Mallory Senna, da Defesa Civil de Itabuna, por apresentar diversas rachaduras, colocando em risco as vidas dos familiares da locatária, o imóvel foi interditado. “A casa apresenta inúmeras rachaduras devido à pressão da rede que passa por baixo da casa”, relatou

“Com o rompimento, a água está brotando do piso e por não dispor de elementos estruturantes, o imóvel tem que ser interditado para evitar que um sinistro venha tirar vidas”, atestou Senna.

Com o laudo de interdição da Defesa Civil, a locatária foi encaminhada pela assistência social da Emasa para a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, a fim de conseguir o Aluguel Social por três meses.

*Método não destrutivo*

De acordo com o gerente técnico da Emasa, João Bitencourt, esse tipo problema demanda um cuidado especial na recuperação da rede.

Por se tratar de uma construção irregular sobre uma adutora, se busca recuperar o rompimento sem a necessidade de derrubada o imóvel.

“Estudamos fazer um desvio na rede. Porém, o local não permite o acesso de máquinas pesadas. Então, vamos trabalhar usando o método não destrutivo, envelopando a tubulação e mantendo o imóvel da forma que encontramos”, explicou o gerente João Bitencourt.

A expectativa da equipe que está atuando no reparo do rompimento, é que o trabalho seja concluído até amanhã, quinta-feira, dia 26, para que o fornecimento de água na região do Nova Califórnia e Jardim América não seja comprometido.