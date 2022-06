Equipe da Nutrição do Hospital de Base recebe capacitação no Dia Mundial da Segurança dos Alimentos

Como forma de simbolizar e comemorar o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, a equipe do Setor de Nutrição do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), em Itabuna, participou de uma capacitação sobre Segurança dos Alimentos na manhã desta terça, dia 7.

O treinamento aconteceu no refeitório numa iniciativa da Coordenação de Nutrição. Contou com o apoio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) da unidade hospitalar.

O objetivo foi instruir e melhor conscientizar os profissionais que lidam diretamente com a manipulação de alimentos na cozinha na sua rotina diária, a exemplo de cozinheiros, auxiliares de cozinha, copeiras e auxiliares de serviços gerais da nutrição.

Ao todo, 15 colaboradores participaram de palestras com nutricionistas e estagiários do curso de graduação em Nutrição da UniFTC, além de uma dinâmica de perguntas e respostas sobre o tema “Segurança dos Alimentos”, o que tornou o encontro da equipe ainda mais interativo. Folhetos com informações importantes sobre manipulação dos alimentos foram distribuídos durante o encontro.

A coordenadora de Nutrição Maria Luiza Souza, destacou que a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), mantenedora do Hospital de Base, está empenhada em sempre capacitar os profissionais da cozinha quanto aos cuidados relativos à higiene, manipulação dos alimentos, técnicas de produção, armazenamento e temperatura.

Todo esse cuidado, visa garantir que o alimento não seja contaminado por microrganismos, entre outros aspectos fundamentais abordados na segurança dos alimentos. “Com todos esses cuidados é possível evitar a contaminação e possíveis Doenças Transmitidas por Alimento(DTAs), além de assegurar a saúde e o bem-estar de colaboradores, pacientes e acompanhantes que fazem a suas refeições na instituição”, frisa. A cada três meses, a equipe do Setor de Nutrição do HBLEM passa por treinamentos de atualização e aperfeiçoamento.