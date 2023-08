Equipe de Educação Ambiental da Biosanear orienta população sobre descarte correto de resíduos

Com o objetivo de orientar a população sobre o descarte correto de resíduos, a Biosanear, empresa responsável pela coleta em Itabuna, implantou uma equipe de Educação Ambiental, que já vem atuando no centro e nos bairros da cidade.

A equipe, coordenada pela Educadora Ambiental Isabelly Lino, começou a atuar durante o Ita Pedro 2023, junto à população que visitou o Arraiá na Praça Olinto Leone e com os ambulantes que atuaram no local de festa e que destinaram parte do material descartado para a reciclagem.

A atuação tem prosseguido nos bairros, onde além das orientações à comunidade, está sendo feita a limpeza dos ´pontos viciados´ de descarte, com o plantio de mudas fornecidas pela CVR Costa do Cacau, tornando o que era depósito irregular de lixo num ambiente saudável.

De acordo com Isabelly Lino, “a população precisa se conscientizar sobre os horários de coleta e os locais de descarte, além de despertar para a importância da conservação do meio ambiente, que significa mais qualidade de vida”

Além das ações nos domicílios, a equipe de Educação Ambiental também pretende atuar em escolas, associações de moradores, clubes de serviço, etc., com a realização de palestras e distribuição de folhetos. “Essa é uma ação inovadora em Itabuna, fundamental para tornar a cidade mais humana e saudável, cujos resultados começam a aparecer na melhoria do sistema de coleta e no descarte correto de resíduos. Vamos buscar parcerias para ampliar esse trabalho”, afirma o gerente de Operações da Biosanear, Alan Lima.