Equipe de Itabuna conhece modelo de escola em tempo integral de Mata de São João

O secretário Josué de Souza Brandão Júnior, acompanhado de profissionais da Secretaria Municipal da Educação, visitou a cidade de Mata de São João para conhecer o modelo de escolas em tempo integral naquele município da Grande Salvador, inserido na Costa dos Coqueiros.

Na visita foram colhidas informações sobre a introdução da Proposta Político-pedagógica, as estruturas físicas e de pessoal de cada unidade escolar local, da cidade, do campo e do litoral, e os resultados nas avaliações externas, na aprendizagem dos estudantes, após e na continuidade das escolas em tempo integral.

“Foi importante conhecer o funcionamento e saber, por exemplo, que aquelas escolas possuem tecnologia de reconhecimento facial dos estudantes, o que tem evitado abandono e faltas no período de aulas, além de outros investimentos que fortalecem a educação no município”, disse Júnior Brandão ao voltar entusiasmado e desafiado, da visita. Mata de São João tem cerca de 47 mil habitantes e conta com 38 escolas em tempo integral.

“Observações valiosas”

A equipe de profissionais da Educação itabunense foi recebida pelo secretário da Educação de Mata de São João, João Alex Carvalho, e pela gerente de Formação Educacional, professora Tayana Freitas. Na visita, aproveitaram também para visitar o Centro de Processamento refrigeração e distribuição da Alimentação Escolar e três das escolas, que também funcionam em tempo integral na zona rural.

O titular da Secretaria Municipal da Educação informou que a visita foi uma sugestão do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), que tem um olhar diferenciado para a educação municipal e deseja ampliar o número de unidades escolares em tempo integral da Rede Municipal de Ensino. Ele lembrou que desde o início, a atual gestão tem investido na revitalização dos prédios escolares e na aquisição de mobiliário e ainda na qualificação e valorização dos profissionais que atuam na educação.

Na visita, Júnior Brandão disse que pôde fazer observações valiosas, desde a implantação até o funcionamento das escolas de tempo integral na área central, no campo e no litoral de Mata de São João. Com base nas informações recolhidas, a Prefeitura de Itabuna avalia agregar os conhecimentos de uma rede mais consolidada para, com as devidas adequações, serem introduzidas no município, de forma gradual.

“A adoção do modelo vai permitir que Itabuna também avance ainda mais na melhoria dos índices da Educação na Rede Municipal de Ensino, com novas ofertas de vagas, melhores espaços físicos e um ensino de qualidade à altura do que a população itabunense merece”, concluiu o secretário.