Equipe do Boticário expande atuação com foco em sustentabilidade entre condomínios residenciais de Itabuna

Tendo a sustentabilidade como uma de suas principais bandeiras, o Grupo Velanes, responsável pela gestão da marca O Boticário em Itabuna, capitaneou a implementação de coleta seletiva em um dos maiores condomínios residenciais da cidade, o Jardim das Hortênsias, que conta com mais de 140 casas. A ação será realizada de forma semanal através da parceria com a Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna – AACRRI.

O start da campanha foi dado no dia 4 de maio, quando o Grupo Velanes promoveu um evento para falar sobre a importância da coleta seletiva, como realizá-la no condomínio e também sobre os pontos de coleta que a AACRRI mantém na cidade. Desde a implementação, há pouco mais de uma semana, mais de 120kg de material reciclável já foram retirados do local. Este é o terceiro condomínio residencial a receber a iniciativa capitaneada pelo Grupo.

A ação é uma das muitas que fazem parte do compromisso do Boticário com a promoção da sustentabilidade e conservação do meio ambiente em Itabuna, pioneira no sul da Bahia na destinação correta de resíduos, que atende às determinações do Plano Nacional de Saneamento. A marca também realiza eventos em escolas, com crianças em diferentes faixas etárias, levando informação através do Boti Recicla, maior programa de logística reversa do país em pontos de coleta. Só neste ano, já foram realizadas 10 atividades em parceria com escolas públicas e privadas de Itabuna, com previsão de ocorrer em ainda mais escolas até o fim do ano, intensificando o calendário em junho, quando é comemorada a Semana do Meio Ambiente.

“A sustentabilidade faz parte do nosso DNA, por isso, seguimos evoluindo e expandindo os projetos para conscientizar pessoas em diferentes faixas etárias e classes sociais, começando pelo Boti Recicla nas lojas e envolvendo toda a comunidade. Em nosso calendário, ainda estão previstas outras iniciativas até o final deste ano e convidamos todos a acompanhar e participar através das nossas redes sociais @grupovelanes”, comenta Liane Velanes, uma das responsáveis pela marca na cidade.

Participaram ainda, como parceiros da ação no Jardim das Hortênsias, as empresas Pharmapele, Equipe Kathynho Carvalho, Óticas Diniz, Race Car, Casa & Colchão, Débora Medeiros – Arquitetura e Interiores, Instituto de Urologia, Escola Carrossel, Varanda’s Restaurante e Pizzaria, JM Net Telecom, AMMPI, Personal Soluções Financeiras, Super Chapa Comida Brasileira, 60 minutos Lavanderia, Nupé, Vitrine Calçados, Colibri Transações Imobiliárias e da Garagem Comunicação.