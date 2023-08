Equipe do Materno deixa jaleco de lado e se transforma em personagens da estória de Chapeuzinho Vermelho

A contação de estórias amplia o universo de significados da criança. E quando estas estão em situação de fragilidade – como geralmente ocorre durante uma internação hospitalar – a iniciativa faz com que os pacientes saiam de um contexto triste para um momento de alegria e descontração. Por isso, neste final de semana, médicos, enfermeiros e estudantes internos de medicina do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, decidiram tirar o jaleco e se transformar em personagens da estória de Chapeuzinho Vermelho e o Labo Mau, escrita por Charles Perrault, em 1697. Crianças internadas na enfermaria pediátrica do HMIJS passaram a manhã de sábado, convivendo de perto com os personagens, conversando com eles, com direito a distribuição de presentes ofertados pela própria equipe do hospital.

A diretora-geral Domilene Borges, vivenciou a personagem Vovozinha. A médica Lysia Souto, foi a Lobo Mau. Chapeuzinho Vermelho foi interpretada pela médica Lorena Porqueres. A médica Marta Anunciação fez a narrativa da estória, que contou também com a participação de outros colaboradores da instituição. De acordo com Lysia Souto, o sentimento da criança internada é, em geral, de ansiedade para voltar pra casa. “A proposta é trazer conforto e alegria em um momento que não é tão comum na rotina deles”, assegura. “A ideia surgiu a partir do pensando na criança que sente falta do lar”, completa a doutora Lorena. A diretora-geral do HMIJS, Domilene Borges, reforça que a iniciativa traz a proposta de oferecer um ambiente acolhedor, lúdico, ao paciente, mesmo ele estando em um ambiente hospitalar.

Mais humanização

Igor Vinícius, pai de um dos pacientes do hospital, também participou da iniciativa. “Quando a gente está com um filho doente, a gente espera, além do atendimento do profissional, o atendimento de seres humanos, que vivenciam aquilo que a gente está sentindo. E isso a gente encontra aqui”, elogiou. O projeto “Contação de estórias” é um projeto-piloto na instituição. Inicialmente ocorrerá todos os sábados, pela manhã, e a programação será mantida com eventos até o Dia das Crianças, em Outubro.