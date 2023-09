Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional do Hospital de Base é importante na recuperação de pacientes 

No âmbito hospitalar existe um fator que é essencial na recuperação do paciente: a nutrição adequada. É um trabalho de grande responsabilidade, realizado por uma Equipe Multiprofissional de Terapi a Nutricional (EMTN), com o objetivo de minimizar ou tratar quadros de desnutrição.

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), atende às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), já que a existência de uma EMTN é obrigatória para hospitais com mais de 100 leitos. A unidade hospitalar conta atualmente com 155 leitos.

O médico nutrólogo Victor Marques, com uma enfermeira, um farmacêutico e uma equipe de nutricionistas, formam a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional. Juntos, eles realizam o trabalho de acompanhamento nutricional dos pacientes, através de visitas nos leitos das duas UTIs, enfermarias e Pronto-Socorro. “Em média, são visitados cerca de 30 leitos”, conta.

Na Terapia Nutricional, os pacientes são divididos em três níveis: primário, secundário e terciário. “Aqui, acompanhamos mais de perto, os pacientes que se alimentam através de sonda (terapia nutricional enteral) e necessitam de algum suplemento proteico, fibras ou probióticos e aqueles que se alimentam por via venosa (terapia nutricional parenteral)”, afirmou.

A dieta parenteral faz parte da prescrição médica, por isso, o médico nutrólogo tem a responsabilidade de realizar os ajustes necessários para que o paciente seja mais bem nutrido”, frisou o médico.

A equipe também realiza um trabalho de conscientização sobre a existência da EMTN, junto aos residentes de cirurgia e de clínica médica, além das interconsultas, quando os médicos pedem ao nutrólogo, uma avaliação específica, acerca de alguma dieta. Um ganho, através da atual gestão executiva e financeira, foi a utilização do sistema fechado das dietas enterais nas enfermarias e mais recentemente, no Pronto-Socorro, algo disponível antes, apenas nas UTIs.

Victor destaca a importância do serviço de nutrologia para a recuperação dos pacientes. “A nutrição é um dos principais indicadores de qualidade hospitalar. Um paciente bem nutrido fica menos tempo no hospital e isso implica em uma ocupação menor de leitos, além de diminuir o índice de mortes e riscos de infecção hospitalar”, concluiu o nutrólogo