Erasmo cobra celeridade e Desenbahia fala em esforços exclusivos  

Na noite desta quarta, 9/2, a direção da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) fez chegar ao presidente da Câmara de Itabuna, Erasmo Ávila (PSD) que “todos aqueles que protocolaram seus pedidos [do financiamento emergencial] receberão resposta tão logo a análise do crédito seja concluída”.

O posicionamento da instituição financeira baiana veio no mesmo dia em que o chefe do Legislativo itabunense cobrou celeridade na liberação dos recursos para os empresários itabunenses afetados pela enchente do Rio Cachoeira em dezembro de 2021.

No ofício encaminhado a Paulo Costa, presidente da Desenbahia, Erasmo recordou que o anúncio do crédito emergencial, feito em 14 de dezembro pelo Governo da Bahia, simbolizou uma manifestação de esperança para o empresariado local.

O vereador solicitou rapidez na análise dos pedidos e liberação dos recursos para que a recuperação econômica de Itabuna ocorra em curto período de tempo. Erasmo lamentou que apenas 42 pedidos de crédito emergencial tenham sido aprovados até agora, de um total de 400 cadastros.

Em resposta, a Desenbahia declarou que uma força-tarefa da agência, em Salvador, atua na triagem das propostas. “A Desenbahia continuará não medindo esforços na manutenção de equipes exclusivas para analisar as propostas.”

O financiamento emergencial da Desenbahia concede carência de 12 meses para pagamento da primeira parcela, sem juros para empréstimos de até R$ 150 mil.

Foto : Pedro Augusto