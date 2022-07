Escola Adventista se une à Prefeitura para limpeza da Praça Otávio Mangabeira 

A Prefeitura de Itabuna contou com uma parceria da Escola Adventista para a formação de uma força-tarefa formada com mais de 100 estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental para uma ação de limpeza geral da Praça Otávio Mangabeira, popularmente conhecida como Praça Camacã, no centro da cidade. Entre os serviços: capina, roçagem, pintura de bancos e meios-fios, além da coleta de folhagens secas e lixo.

O superintendente de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, Francisco de Sousa Lino Filho, disse que “esta ação cidadã permite que os estudantes aprendam o que é, e como é feita a limpeza pública de nossa cidade na prática. Eles receberam, inclusive, orientações sobre como manusear as ferramentas”, afirmou.

Já o diretor de Limpeza Pública, Lázaro Pellegrini, salientou que o projeto da Escola Adventista de Itabuna foi abraçado com muito carinho por sua equipe de operários de campo. “Os colaboradores compreendem a importância de ensinar aos jovens o dever de praticar bons atos na cidade”, declarou.

“Tínhamos uma programação para a limpeza desta praça, mas nos unimos aos estudantes para colocar em prática este projeto da Escola Adventista que é muito bem vindo por ser a praça central tão importante para Itabuna e sua gente”, acrescentou.

A diretora-geral da Escola Adventista em Itabuna, professora Walquiria Bezerra, explica que o objetivo do projeto foi conscientizar a comunidade itabunense de que uma cidade limpa é a cidade que o povo cuida. “Convidamos nossos alunos para dar esse presente a Itabuna um dia antes da data em que completa 112 anos”, salientou. Além da limpeza geral, os alunos também deixaram placas com recadinhos que incentivam o cuidado com a praça.

Estudantes do 8º ano, Moisés dos Santos Mangabeira e Stefany Caroline não esconderam a satisfação em poder ajudar a zeladoria do espaço público. “Já fiz esse trabalho em outros momentos e sempre fico muito satisfeita com o resultado. A Escola Adventista sempre proporciona este tipo de experiência, que consideramos muito importante”, encerraram.