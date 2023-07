Escola-Creche Otaciana Pinto entregue em festa pelo prefeito Augusto Castro

Creche-Escola Otaciana Pinto, no Santo Antônio, um dos mais populosos da cidade, foi entregue requalificada à população do bairro pelo prefeito Augusto Castro e a secretária municipal da Educação, Adriana Tumissa. A solenidade aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 26, como parte da programação comemorativa dos 113 anos de emancipação político-administrativa de Itabuna.

A unidade escolar da Secretaria Municipal da Educação atende a 158 famílias. Na solenidade estiveram presentes crianças, pais, vereadores, secretários municipais, diretores e assessores.

No seu discurso, o prefeito Augusto Castro lembrou que em quase três anos de sua gestão já foram investidos mais de R$ 40 milhões em obras de reforma, requalificação e ampliação da infraestrutura educacional da Rede Municipal de Ensino, além da aquisição de mobiliários para professores e alunos e utensílios domésticos e eletroeletrônicos para as cozinhas.

Augusto ressaltou que ainda tem muito a ser feito e assegurou que a partir de 2024, Itabuna receberá o maior investimento de sua história no setor educacional, inclusive com a construção de creches- escolas para educação infantil com recursos do Governo Federal.

“Em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) vamos diminuir a demanda reprimida por vagas da educação infantil, assegurando às mães o acesso às creches e pré-escolas com alto padrão de qualidade para os seus filhos. Para, além disso, continuaremos investindo recursos próprios no Programa de Requalificação da Infraestrutura Escolas da Rede Pública Municipal”, afirmou o prefeito.

Augusto disse ainda que a reforma da Creche-Escola Otaciana Pinto era um compromisso assumido com a comunidade do Santo Antônio, ainda como candidato a prefeito.

“Investir em educação é emancipar a população, principalmente na idade da creche e pré-escola, quando a criança precisa desenvolver habilidades psicomotoras, tendo acompanhamento pedagógico e infraestrutura adequada para que isso aconteça de maneira integral e com qualidade”, argumentou o prefeito.

O Chefe do Executivo itabunense destacou também que, além dos investimentos na Educação, o governo municipal tem promovido a valorização do magistério público, inclusive assegurando o Piso Nacional dos Professores e o pagamento em dia.

“Por conta destes investimentos, a Educação do município passou a ter mais credibilidade e elevou para mais de 20 mil o número de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. Tenham a certeza que ainda faremos muito mais para melhorar cada vez mais a educação itabunenese”, arrematou Castro.

A secretária Adriana Tumissa destacou que a Creche-Escola Otaciana Pinto passou por uma das maiores intervenções após 41 anos de fundação. “É uma das entregas do Setor de Infraestrutura da Educação que o prefeito Augusto Castro está fazendo para marcar as comemorações do aniversário da cidade”, afirmou.

“Além desta unidade, serão reinauguradas a Escola Municipal Maria Rosa (Unidade 1 da Fundação Marimbeta), no São Roque, a Escola Municipal Brasília Baraúna, em Ferradas, e a Escola Municipal Amélio Cordier, no Santo Inês. “Assim a cidade vai sendo contemplada pela necessidade de melhorias para questão didático-pedagógica.

Este é um momento inédito para a história de Itabuna no que diz respeito a Educação”, disse Adriana.

A diretora da Creche Otaciana Pinto, professora Urânia Oliveira, agradeceu ao prefeito Augusto Castro pelas intervenções. Ela enfatizou o quanto a requalificação vai impactar positivamente no atendimento das crianças com idade de 2 e 3 anos no segmento da pré-escola dos bairros Santo Antônio e São Lourenço, bem como no trabalho pedagógico desenvolvido pelos com 40 profissionais e educadores da unidade de educação infantil.