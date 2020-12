Escola do Legislativo de Itabuna chega com respaldo do Senado

Um espaço para formação política de vereadores, servidores e cidadãos. Foi assim que o jornalista e professor Florian Madruga referiu-se ao Plenário Raymundo Lima, da Câmara de Vereadores, durante a inauguração da Escola do Legislativo de Itabuna. Na manhã de terça-feira (15), ele conduziu a palestra em que parabenizou a iniciativa da Casa e trouxe sugestões que poderão ser aplicadas a partir deste início.

Servidor do Senado Federal por 43 anos, Florian preside há 17 a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL). Defensor da educação como instrumento para o cidadão conhecer a Constituição Federal, onde estão seus direitos e deveres, citou o papel das Escolas Legislativas na politização das pessoas. “Vocês estão plantando uma semente; espero que cresça, resplandeça e produza bons frutos (…). Nosso ideal é que toda Câmara tenha uma Escola do Legislativo”, incentivou.

Ele frisou que “a administração pública exige servidores qualificados, que deem respostas e soluções a questionamentos”. Da mesma forma, mencionou as inúmeras possibilidades de interação e contribuição com a sociedade. Mencionou, como exemplo a ser replicado em Itabuna, o projeto “Constituição em Miúdos”, criado numa cidade de Minas Gerais. Lá, crianças a partir de três anos aprendem de forma lúdica sobre a Lei Maior. A partir daí, vem a formação de lideranças e, por tabela, a aproximação das famílias. “Nada é mais integrador do que uma escola”, sintetizou.

Iniciativa da Mesa Diretora, a Escola tem a seguinte composição, empossada nesta solenidade virtual: como presidente o vereador Júnior Brandão (Rede), diretora geral a contadora Laura Ganem; coordenadora a advogada Ana Luzia Botini e como coordenadora pedagógica a pedagoga Elzilene Lima.

“Por uma sociedade melhor”

Ao dar posse aos membros, o presidente da Casa, Ricardo Xavier (Cidadania), destacou que “o trabalho da Escola Legislativa terá “um papel importantíssimo na aproximação do Poder Legislativo com a nossa população, através dos cursos e palestras”, entre outras formas de interação.

Júnior Brandão estendeu os parabéns desde o presidente Ricardo Xavier aos servidores Gefiton Tavares (controlador) e Jennifer Campos (analista administrativa), todos empenhados para a referida Escola ser posta em prática. “Desde a posse como servidores efetivos, eles têm sonhado junto com a atual Mesa Diretora para que a Câmara Municipal de Itabuna cumprisse também esta função de promover uma capacitação, treinamento, busca de um conhecimento que possa dar ao servidor mais instrumentos para um trabalho de excelência”, ressaltou.

A diretora Laura Ganem registrou a alegria de ver concretizado este rico projeto tanto para a Câmara como para toda a sociedade itabunense. Lembrou que a Escola partiu de um sonho das servidoras que compõem esta primeira comissão e surgiu após contato com o programa Interlegis do Senado Federal. Em 2018, elas receberam cursos, oficinas e foram apresentadas a toda a estrutura do programa e do Instituto Legislativo Brasileiro.

“Hoje plantamos uma semente e meu desejo é que a Escola cresça com os princípios da administração pública, evolua com os ideais democráticos e produza bons frutos do saber e do conhecimento. Sinto que demos um passo de muitos que ainda virão, para fortalecer a missão do Poder Legislativo municipal. E como é importante saber quais os caminhos que posso seguir enquanto cidadã (direitos e deveres) para participar da construção de uma sociedade melhor”, declarou, logo após ser empossada.