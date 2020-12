Escola em Itapé celebra resultado no IDEB e reinvenção na pandemia

Repercute entre a população de Itapé o desempenho da Escola Municipal Precioso Sabino Pinto no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), bem como a forma encontrada para alunos não interromperem estudos neste ano de pandemia. A equipe de diretores e professores atribui o resultado à qualidade do ensino, o que é notável na intensa procura de pais para matricularem seus filhos.

Segundo a direção, a unidade vem obtendo uma crescente de notas expressivas naquele Índice. Em 2017, a meta era de 4.1 e foi alcançado 4.6; em 2019, a meta nacional era de 4.4 e foi conquistado 5.8 – um dos melhores IDEB da rede municipal.

A evolução, na verdade, é percebida desde 2007 (ano de instituição do IDEB). Os números crescentes ilustram resultados indiscutíveis: naquele ano, nota 2,6; em 2009, índice 3,3; já em 2011, obteve 3,4; no ano de 2013, nota 3,6; em 2015, resultado 3,5; em 2017, obteve 4,5.

“Buscamos focar nas dificuldades de aprendizagem de cada educando (a) realizando atividades interdisciplinares onde em todas as disciplinas eram trabalhadas questões relevantes à prova Brasil. Além de aulas no contraturno, simulados periodicamente onde os mesmos eram corrigidos oralmente através de debates e utilizando recursos da escola como data-show, atividades de resgate para autoestima, reuniões de pais…”, exemplificam a diretora Rosimeire Gomes Pereira e a professora Edeildes Batista Lima.

Outro ponto importante destacado foi o trabalho em rede. Quando algum estudante tinha faltas frequentes, o Conselho Tutelar era acionado para averiguar e algumas vezes junto à secretaria de Assistência Social para a situação ser resolvida. “Traçar metas com compromisso e determinação desenvolvendo um trabalho de equipe, onde todos, gestão, coordenação e principalmente professores, estão comprometidos fazendo a diferença dentro da sala de aula; nosso objetivo é em uma educação inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de cada estudante”, afirma a diretora.

Corrente entre pais e professores

Ela destaca a parceria com a Secretária de Educação, Luzinete Miranda, e a participação dos pais no acompanhamento no processo de ensino/aprendizagem de seus filhos. “É de suma importância que os muros das escolas deixem de significar barreiras e passem a existir para ampliar a atuação do processo educacional em um contexto multidisciplinar. E, para que isso ocorra, é essencial que sejam claros os princípios de educação que rege as ações de todos os indivíduos envolvidos. Partindo do princípio que a educação é constituída pela prática social; sendo assim, as relações entre a escola e a família devem ser bem próximas, ou seja, precisam caminhar juntas”, acrescenta.

A diretora ressalta, ainda, que neste momento de pandemia a escola não parou. Ao contrário, encontrou como alternativa a reinvenção. “Tivemos que nos reinventar na nova modalidade de ensino, com aulas remotas. As atividades propostas durante o período de isolamento devem respeitar as condições tecnológicas, estruturais, emocionais, a ausência física do professor. Os professores elaboram atividades e são passadas aos alunos através de grupos pelo aplicativo WhatsApp e Google meet”, relata.

“A Escola Municipal Precioso Sabino Pinto agradece, aos nossos alunos, professores, pais, e a Nóelia Carmo, antiga gestora que continuou nos apoiando. Em geral, a todos que estiveram conosco tornando possível esse sonho”, acrescenta a diretora.