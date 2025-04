Escola Lourival Oliveira Soares recebe o Projeto Escola Contra a Dengue

Prefeitura de Itabuna está mobilizando as equipes de educação e saúde da Divisão de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde e está desenvolvendo o projeto ESCOLA CONTRA A DENGUE juntamente com profissionais da Secretaria Municipal da Educação.

Nesta sexta-feira, dia 25, das 7h30min às 13h30min, a ação envolverá do 6º ao 9º ano e do segmento EJA da Escola Municipal Lourival Oliveira Soares em, Ferradas.

A coordenadora da Divisão de Endemias, Lucimar Santos Ribeiro, explica que a ação também envolve os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a concessionária Biosanear e está acontecendo em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

“Nestas visitas os agentes falam do controle do mosquito, prevenção e dos cuidados contra a proliferação do Aedes aegypti”, disse.

Nas atividades são utilizadas vídeo aulas e apresentações lúdicas com teatros de fantoches. Embora tenham sido intensificadas neste mês, as ações educativas voltadas à prevenção das arboviroses acontecem durante todo o ano letivo nas unidades escolares e junto às comunidades.