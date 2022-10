Escola Novo Horizonte realiza projeto “Cultura Popular: O Brasil dos Brasis”

A escola Novo Horizonte, localizada no bairro do mesmo nome, realizou semana passada o projeto “Cultura Popular: O Brasil dos Brasis”.

Alunos com idades entre 4 e 12 anos participaram do projeto que teve como objetivo desenvolver atividades em que vivenciassem as manifestações culturais das cinco regiões que formam o Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Desse modo, os alunos fizeram um recorte, buscando enfatizar em cada região, a sua culinária, artistas, brincadeiras e danças.