Escola Profissionalizante de Itabuna supera expectativas e inicia aulas com público recorde

Começaram na manhã desta segunda-feira, dia 22, as aulas dos dez cursos técnicos e profissionalizantes oferecidos, gratuitamente, pela Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro. Depois de dois anos de paralisação, por conta da pandemia, as aulas estão acontecendo na própria unidade, inicialmente nos turnos matutino e vespertino.

A procura pelas vagas superou a expectativa da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS). De acordo com a coordenação da Escola, foi a primeira vez que houve lista de espera e, por isso, houve uma ampliação no número de vagas para atender a uma quantidade maior de pessoas saindo, inicialmente, de 485 para 720 vagas no total.

“As pessoas estavam aguardando com muita expectativa essa oportunidade de se capacitar, profissionalizar e garantir uma renda futura. E, para que a gente pudesse atendê-las, ampliamos o número das vagas”, comentou a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro.

Segundo ela, “para o curso de Cabeleireiro, por exemplo, tínhamos previsto 100 vagas iniciais e duplicamos para 200. O mesmo aconteceu com o Curso de Informática que tínhamos 80 vagas e ampliamos para 150. Fomos ao limite da capacidade por turma”, informou a titular da SEMPS.

Os cursos oferecidos pela Escola Profissionalizante são de Artesanato, Arte Culinária, Bordado à mão, Cabeleireiro, Corte e Costura, Crochê, Estética, Informática, Manicure e Pintura. Um total de 50% das vagas são destinadas aos beneficiários de programas federais, com todo o material cedido gratuitamente pela Prefeitura de Itabuna.