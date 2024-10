Escola SESI Bahia oferece 375 bolsas para estudantes de ensino médio

O SESI Bahia abriu inscrições para processo seletivo de bolsas de estudo de ensino médio para a Escola SESI. São 375 bolsas integrais, destinadas a estudantes concluintes do 9º ano (antiga 8ª série), para ingresso na 1ª série do Ensino Médio, no ano letivo de 2025.

As vagas serão exclusivas para ingresso na Formação Técnica e Profissional e para estudantes com renda familiar líquida familiar de até 2,5 (dois e meio) salários mínimos. Estão incluídas no processo seletivo as 12 escolas da Rede SESI em toda a Bahia, localizadas em Salvador e Região Metropolitana e no interior (ver quadro abaixo).

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato precisa realizar a inscrição, exclusivamente pela internet, nos sites www.escolasesiba.com.br e www.rhsconsult.com.br, onde também poderão consultar todos os detalhes do edital, bem como os cursos técnicos que serão ofertados.

O processo seletivo presencial será realizado no dia 24 de novembro, um domingo, para todos os candidatos inscritos, e será composta por 45 (quarenta e cinco) questões objetivas e de uma Redação, de caráter eliminatório e classificatório.

Número de bolsas por escola da Rede SESI: