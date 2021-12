Escolas da rede estadual de ensino são disponibilizadas para abrigar atingidos pelas chuvas na Bahia

As escolas da rede estadual estão sendo abertas e servindo de apoio para ações voltadas à assistência aos desabrigados pelas chuvas, em várias cidades da Bahia. Famílias já estão sendo abrigadas no Colégio Estadual Pedro Américo, no Colégio Modelo e no Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira (CEEP), em Ilhéus; no Colégio Modelo e no Polo da Universidade Aberta do Brasil-Bahia (UAB), em Itabuna.

Os diretores e funcionários também estão apostos para atender os desabrigados no Colégio Estadual Alcides David, em Itapitanga; no Colégio Estadual Maria Olímpia, em Aurelino Leal; no Colégio Estadual do Cajueiro, em Ibicaraí. Também estão abertos os colégios Modelo, Polivalente e Alfredo Dutra, em Itapetinga; o Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), em Itororó; o Centro Educacional Monteiro Lobato, em Firmino Alves; o Polivalente, em Itambé; e o Colégio Estadual Duque de Caxias, em Iguaí.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, disse que a SEC se une às frentes de trabalho do Estado no enfrentamento aos problemas causados pelas enchentes. “Estamos abrindo as portas das escolas e contactando com os prefeitos. Além de toda a nossa solidariedade, estamos dando todo apoio que pudermos no enfrentamento a esta situação que é muito grave”, afirmou.

A diretora do Núcleo Territorial de Educação do Litoral Sul (NTE 05), com sede em Itabuna, Leninha Vila Nova, falou como as escolas estão mobilizadas. “Além de abrir as escolas e contactar com as prefeituras, estamos conclamando para que doações, como cobertores, colhões, água e alimentos não perecíveis, possam ser direcionados para as escolas”, afirmou.

O diretor do NTE Médio Sudoeste da Bahia (NTE 08), com em Itapetinga, Alécio Chaves, também falou sobre o engajamento da comunidade escolar no território. “Fizemos arrecadação na semana passada e direcionamos para o NTE em Itabuna. Agora continuamos o trabalho, mas voltado para o nosso território que também está sendo devastado por esta tempestade. Todas as nossas 16 escolas do território, dos 13 municípios, estão à disposição das prefeituras para servirem de abrigo”.