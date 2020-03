Escolas da rede municipal sem aulas pelos próximos 30 dias em Itabuna

A Secretaria da Educação de Itabuna informou nesta quarta-feira (18) o encerramento do ano letivo de 2019, bem como suspensão imediata de todas as atividades nas escolas ligadas à Rede Municipal de Ensino (inclusive, o CFTM e CEPEI) pelo período de 30 dias.

Consequentemente, está suspenso também o cronograma de matrículas para o ano letivo de 2020, previamente divulgado, e cujas datas estavam marcadas para a partir da próxima segunda-feira (23). A previsão é que um novo cronograma seja elaborado assim que a situação se acalmar.

A partir da segunda-feira (23) as atividades na referida secretaria estarão em funcionamento das 8 às 14 horas.

Aos professores, coordenadores e secretários escolares, a solicitação é que aguardem as orientações dos Departamentos de Educação Básica (DEB), Organização Escolar e DPPIG (Planejamento, Pesquisa e Informações Gerenciais) e do Gabinete da Secretária Nilmecy Gonçalves, em relação ao fechamento completo dos registros do ano letivo de 2019.

A sugestão deixada pela pasta aos gestores das escolas da rede privada é que também suspendam suas atividades.