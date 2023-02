Escolas estaduais acolhem estudantes e suas famílias para um sábado de integração e entretenimento

Com o clima de acolhimento e integração, as famílias dos estudantes da rede estadual de ensino foram recepcionadas, neste sábado (11), em escolas estaduais dos 27 Territórios de Identidade e participaram de diferentes atividades, como diálogos, palestras, visitas guiadas e apresentações artísticas e culturais. O Encontro da Família com a Escola é promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), para promover o envolvimento das famílias nas ações das unidades escolares e estreitar, cada vez mais, a relação de parceria.

A secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, participou da integração com as famílias no Colégio Estadual Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí, em Salvador, e disse que este é o primeiro de muitos encontros com as famílias que serão promovidos ao longo do ano. “Este encontro está acontecendo na Bahia inteira e tem por objetivo envolver as famílias nas ações escolares e cotidianas das escolas, dar visibilidade a processos educativos e formativos nos quais os nossos estudantes estão envolvidos e dar conhecimento dos programas e projetos que serão desenvolvidos ao logo de todo o ano letivo”.

A secretária também reforçou que a matrícula continua aberta nas escolas estaduais. “Estamos envolvidos com a campanha Todo Mundo na Escola. Nós também oferecemos o EJA e o EJA profissionalizante para os jovens e adultos, que é uma oportunidade importante para a nossa população. Na campanha, contamos com alguns artistas que, voluntariamente, se juntaram a nós, chamando os estudantes. E já temos 690 mil matrículas na Bahia inteira”, comentou.

As famílias e os estudantes também receberam maiores informações sobre programas, a exemplo da Alimentação Escolar, Bolsa Presença, Mais Estudo, Educar para Trabalhar e Ciência na Escola. Foram repassadas ainda orientações sobre a participação mais efetiva das mães, pais e responsáveis na gestão escolar, por meio do Colegiado Escolar e não faltou espaço para a diversão, mediante a realização de atividades esportivas e de jogos como dama e dominó.

Barbara Silva Santos esteve no Colégio Estadual Rômulo Almeida ao lado da filha Flaviane Santos. Ela falou sobre a importância da iniciativa. “Gostei muito deste encontro no colégio, porque essa interação da escola com os pais é que faz o futuro para os jovens e a gente precisa disso. Fora que no colégio Rômulo, além da boa estrutura física, os projetos desenvolvidos são muito importantes para os jovens. Acredito que a minha filha vai se desenvolver bastante com as atividades aqui”.

No município de Saúde, no Colégio Estadual Ernesto Carneiro Ribeiro, Eliana Gomes Moura, mãe do estudante José Antônio Moura, 15, 1º ano, fez questão de participar do encontro e afirmou que é essencial esse contato direto com a comunidade escolar. “Como mãe de aluno, tenho consciência da importância do fortalecimento da família com a escola, porque quando existe essa aproximação, as chances de aprendizagem dos nossos filhos são bem maiores”, disse Eliana.

Em Barreiras, no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) da Bacia do Rio Grande, o dia foi voltado para o diálogo. Além de conhecer as instalações da unidade após um café da manhã, os familiares tiveram a oportunidade de dialogar com os professores e receber orientações sobre matrizes curriculares, transporte escolar, estágio e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), dentre outras temáticas.