Escolas estaduais recebem kits de Robótica, e professores passarão por encontro formativo

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) promove, nos dias 3 e 4 de setembro, no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, em Salvador, a formação em Robótica destinada aos professores do eixo tecnológico Informação e Comunicação da Educação Profissional e Tecnológica. A iniciativa faz parte da entrega de 21 kits de Robótica na rede estadual de ensino, como estratégia pedagógica de fomento da prática nas escolas.

Durante a formação, na qual os professores serão qualificados para o uso dos equipamentos e orientação aos estudantes, será realizada a entrega simbólica do material, que já se encontra nas escolas e representam um investimento de mais de R$ 3 milhões. O encontro vai contar com a participação de 50 docentes, contemplando 16 Territórios de Identidade, 20 municípios e 21 unidades escolares.

Com a Robótica Educacional, o professor vai ter ferramentas para motivar e interagir com os estudantes utilizando recursos avançados de programação e de montagem dos equipamentos e combinações de sensores.

Segundo o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da SEC, Ezequiel Westphal, a proposta da formação é expandir o aprendizado da Robótica. “Vamos além da construção de robôs móveis e dispositivos mecatrônicos em sala de aula ao ampliarmos as possibilidades de aprendizagem para uma diversidade de experiências, que incluem, entre outras, a coleta e análise de dados em situações do cotidiano”.