Escolas estaduais se preparam para o início do ano letivo 2025

As 1.044 unidades escolares e os 666 anexos da rede estadual de ensino de toda a Bahia já estão prontas para receber os cerca de 700 mil estudantes matriculados para o ano letivo de 2025, cujas aulas serão iniciadas nesta segunda-feira (10), com o acolhimento de toda a comunidade escolar. Deste total, aproximadamente 140 mil alunos estão matriculados nos 198 colégios e três anexos localizados em Salvador.

Nesta sexta-feira (7), por exemplo, o Colégio Estadual Vila Canária, localizado no bairro de Vila Canária, em Salvador, realizou os últimos preparativos, como limpeza de todos os ambientes e organização das salas de aula. Além disso, foram entregues folhetos informativos sobre o funcionamento do ano letivo e a grade de aulas para os pais dos estudantes que estiveram presentes na unidade escolar.

Este é o caso da vendedora Ana Carla Oliveira, que foi matricular a sua filha Maria Eduarda Oliveira, 13 anos, que cursará o 8º ano. “Eu estou muito feliz de ter matriculado a minha filha neste colégio moderno, novo e com ensino de tempo integral. Aproveitei para conhecer a estrutura e gostei muito. Sei que ela estará em boas mãos e será muito bem acolhida”, disse, entusiasmada.

Alimentação escolar – O governo estadual reforçou a alimentação escolar. O orçamento previsto para o ano letivo de 2025, visando garantir refeições nutritivas para os estudantes, é de R$ 510 milhões. Deste total, R$ 490 milhões são provenientes do orçamento estadual e R$ 90 milhões do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Os investimentos refletem o compromisso da gestão estadual em assegurar que todos os estudantes tenham acesso diário a refeições nutritivas.

Oferta ampliada – A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é um dos pontos altos do ano letivo de 2025, com a ampliação da oferta de cursos técnicos para todos os 417 municípios baianos. A partir deste ano, serão 574 unidades escolares da rede estadual abrindo cerca de 200 mil vagas presenciais, articuladas à Educação Integral e ao Ensino Médio de Tempo Parcial. A expansão fortalece a conexão entre a escola e o mundo do trabalho, garantindo mais oportunidades para os estudantes.