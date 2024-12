Escolas-fábricas da rede estadual expõem chocolates e sabonetes durante a 33ª Fenagro

Os estudantes da rede estadual, cada vez mais, vêm marcando presença como protagonistas nas feiras e exposições agropecuárias. Durante a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, o público presente vai poder conhecer de perto todo o processo de produção de chocolates e sabonetes desenvolvidos por estudantes e professores nas escolas-fábricas dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica de Ilhéus, Arataca, Gandu e Ipiaú.

O stand da Secretaria da Educação do Estado (SEC) está situado no Espaço+Bahia, onde estão reunidas 25 secretarias e órgãos, como parte da ação integrada do Governo do Estado. Além de conhecer os produtos, os visitantes vão poder degustar uma variedade de chocolates saborosos, a exemplo das barras contendo na sua composição 60% ou 80% de cacau e outros ingredientes.

Os chocolates são produzidos por estudantes dos cursos técnicos em Agroindústria e Nutrição e Dietética das seguintes unidades: Escola-Fábrica do Chocolate Litoral Sul, localizada no Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos, em Arataca; Escola-Fábrica do Chocolate Deize Silva Santana, no Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) do Chocolate Nelson Schaun, em Ilhéus; Escola-Fábrica do Chocolate do Baixo Sul, no Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) do Baixo Sul, em Gandu; e Escola-Fábrica do Chocolate, no Cetep do Médio Rio das Contas, em Ipiaú. Já os sabonetes são produzidos pelos estudantes do curso técnico em Química, da Escola-Fábrica da Química, no Ceep em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, em Ilhéus.

As escolas-fábricas são espaços de aprendizagem formal de educação, nas quais os estudantes vivenciam processos de criação e prática dos conhecimentos e promovem a formação de competências nas áreas de fabricação de sabonetes líquidos e em barra, de chocolate e outros derivados de cacau, confeitaria e pâtisserie, manutenção de equipamentos e máquinas, boas práticas de fabricação, que estão fortalecendo a integração entre o cacau, o chocolate e o turismo. Além disso, são trabalhados os aspectos relativos à ampliação da competitividade dos arranjos produtivos territoriais e locais.

Visitação de estudantes – A SEC também levará, entre os dias 2 e 6 de dezembro, 800 estudantes e 80 professores de 20 escolas estaduais de Salvador e Lauro de Freitas para visitarem os diferentes espaços da Fenagro. A ação visa promover um ambiente de troca de conhecimento e vivências de experiências através de exposições de animais, máquinas agrícolas e produtos, além da realização de palestras e cursos que irão enriquecer o processo formativo dos alunos.

Foto Ilustrativa: Daniel Thame