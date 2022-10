Escolas são requalificadas pela Prefeitura de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), entregou mais duas escolas requalificadas nesta semana: Escola Municipal Tereza Cristina Ribeiro Estrela e a Escola de Campo Filemom Brandão, que já voltaram às atividades na segunda e terça feira.

Também a Creche-Escola Otaciana Pinto, no Santo Antônio, a Escola Municipal Amélio Cordier, no Santa Inês, Gil Nunes Maia, no Jorge Amado e Creche Pequeno Aprendiz. Em algumas unidades escolares a reforma das instalações foi geral, tanto no espaço urbano como no campo.

As obras incluíram melhorias nos telhados, parte elétrica, piso, mobiliário, reforma e ampliação nos sanitários, melhoria em aspectos relacionados à ventilação e até instalação de lousa. “Em Itabuna, 81 escolas já estão em pleno funcionamento. Agora, só nove faltam ser entregues”, disse o diretor de Infraestrutura da Secretaria Municipal da Educação, Eugênio Abreu.

O titular da SEDUC, professor Josué Brandão Júnior, destaca o empenho dos profissionais da Infraestrutura em acelerar a requalificação das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino para que o projeto de modernização das escolas seja concluído como deseja o prefeito Augusto Castro (PSD).

“Estamos trabalhando firme nesta ação, como jamais ocorreu na história da cidade, para compensar os prejuízos advindos no pós-pandemia do Covid-19. Todas as redes escolares sofreram com a suspensão das atividades em cerca de dois anos. Portanto, até o final de outubro, no mais tardar início de novembro, fechamos o pacote de reformas e também de substituição do mobiliário de professores e alunos”, enfatiza.

Ao todo foram investidos cerca de R$ 30 milhões em recursos próprios do município, sendo R$ 17.900.000,00 nas obras de ampliação do espaço educacional mais R$ 11.133,371,24 na compra de novos mobiliários. “São conjuntos para refeitórios, conjuntos para crianças pequenas da educação infantil, carteiras para estudantes, mesas e cadeiras para professores”, explica Júnior Brandão..