Escolha de Eloína Machado como desembargadora recebe aplausos na região

Itabuna é testemunha do empenho da juíza Eloína Machado tanto na Justiça do Trabalho como ao participar das ações da campanha Natal Solidário para Todos. A escolha dela como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-5) da 5ª Região é alvo de aplausos na cidade e em todo o sul da Bahia.

A magistrada teve o nome referendado ontem (22), por unanimidade, do Colegiado de Desembargadores. Em seguida, o processo será enviado para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, e depois será enviado para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que deverá chancelar a escolha do pleno do TRT5-BA.

Eloína Machado ingressou na magistratura em 1990, foi promovida em 1993 e atuou por muito tempo como titular da 2ª Vara do Trabalho de Itabuna. Na cidade, seu trabalho é reconhecido pelos operadores do Direito.

Solidariedade em conjunto

A Campanha Natal Solidário para Todos, liderada pela juíza, vinha sendo realizada há 29 anos, para arrecadação de alimentos e posterior distribuição a famílias carentes em diversos bairros.

A ação social sempre contou com o apoio e participação das lojas maçônicas da cidade, ao lado dos clubes de serviço, como Lions e de Rotary Club, Ícone Áudio e Vídeo, Hospital Beira Rio, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), subseção Itabuna da OAB, UniFTC, Polícia Militar, Tiro de Guerra 06/007, Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Trifil e o Shopping Jequitibá.