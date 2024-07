Escritora baiana confronta passado com “Verdades de Papel”

Após dois anos de pesquisa e escrita, a escritora baiana Analu Leite lança o romance “Verdades de Papel” (Editora Urutau). O evento, com agenda de autógrafos no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, está marcado para 18 horas de sexta-feira (12).

A trama da obra se passa no auge da produção de cacau na Bahia, onde a protagonista Rita de Cássia observa de perto a prosperidade dos poderosos coronéis e dos luxuosos cabarés da região. Uma jornada de reconexão com sua infância, confrontando-a com momentos cruciais de sua vida.

Dona de uma história inspiradora, Rita se dedicou a alfabetizar parentes e moradores. Para tanto, utilizou apostilas do MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) e recortes de jornais que embalavam as compras do pai. Trilhou, portanto, um caminho de superação e de empoderamento por meio da educação. Um legado que agora chega aos lares brasileiros através da literatura.

Busca pelo futuro

Nascida no interior da Bahia, a protagonista viu-se forçada a deixar sua terra natal ainda jovem, em busca de um futuro melhor em Salvador. Após superar traumas do passado, dedicou-se aos estudos, tornando-se uma renomada doutora em Educação.

No entanto, o destino a levou de volta às suas origens ao receber um convite irrecusável de uma gigante do setor de celulose para implantar uma escola inovadora em sua antiga comunidade.

Enfrentando fantasmas do passado e reencontrando pessoas e situações que julgava ter superado, Rita se vê diante de uma encruzilhada: a missão de educar crianças em um ambiente marcado por sua própria história.

Assim, coloca em uma posição complexa, exigindo que compreenda o verdadeiro papel da empresa que a contratou e tome decisões que repercutem para além de sua própria trajetória.

Percurso de sucesso

Proporcionando uma viagem no tempo que permeia um cenário intenso na vida de Rita de Cássia que culminará em conflitos, além de reflexões que ela mesma vai tecendo durante os capítulos dessa trama.

“Verdades de Papel”, sucesso em Salvador durante Bienal do Livro, percorre cidades baianas durante todo o ano. Já passou, inclusive, pelos municípios vizinhos de Ilhéus e Itajuípe.

Sobre a autora

Graduada em Direito pela Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz) e mestre em Direito Processual Constitucional pela Universidad Nacional Lomas de Zamora (Argentina), Analu é Servidora do Poder Judiciário da Bahia e atua como assessora de magistério desde 2010.

Para conhecer mais: https://www.instagram.com/analuleiteescritora/

FICHA TÉCNICA:

Título: Verdades de Papel

Autora: Analu Leite

Gênero: literatura brasileira, ficção, romance, drama

Editora: Urutau

Ano: 2024

Páginas: 244

ISBN: ‎978-65-5900-660-1

Preço: R$ 58,00

Link para compra no site da editora Urutau: https://editoraurutau.com/titulo/verdades-de-papel