Escritora itabunense vinda da periferia lança livro “Mulher-Palavra”

O livro Mulher-Palavra, da escritora Tahíse Santana, foi publicado pela Editora Patuá (SP) e reúne poemas escritos entre 2011 e 2021, que expressam sentimentos desde a infância da autora na colheita de cacau pelos quintais de Itabuna.

O lançamento ocorreu no último sábado (10), virtualmente, com transmissão no YouTube e Facebook da Editora Patuá. A obra expressa dores (das perdas, do racismo) e a resistência de uma voz poética mulher e negra.

“O livro Mulher-Palavra é um sonho antigo, tecido no silêncio. Há anos vinha escrevendo e guardando. Escrevendo e silenciando. Escrevendo e sangrando. Hoje o silêncio é linguagem e não mais silenciamento. Mulher-Palavra está liberto para encontrar outras moradas. Visitar outras gentes. Alimentar outros sonhos.”, destaca a escritora.

A autora

Thaíse Santana é oriunda do bairro São Pedro, em Itabuna. É licenciada em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), mestre em Letras pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e doutoranda na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Atualmente, a escritora baiana mora na região metropolitana de Belo Horizonte, em Sabará, onde é funcionária pública atuando como professora de português na rede estadual de educação de Minas Gerais.

Adquira seu exemplar

O livro já está à venda no site da editora (https://www.editorapatua.com.br/produto/249878/mulher-palavra-de-thaise-santana) e também na Amazon. Quem quiser adquiri-lo com autógrafo poderá entrar em contato com a autora nos canais:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/thaisesantana20

Instagram: https://www.instagram.com/thaisesantanasou/