Itabunense Thaíse Santana presente na nova edição de “Cadernos Negros”

No último final de semana, a escritora itabunense Thaíse Santana participou do lançamento do livro Cadernos Negros, realizado no Itaú Cultural, em São Paulo.

Pela terceira vez, Thaíse publica nesse livro, que ela considera um “quilombo literário”. Foi nele que a poeta e escritora começou a publicar (em 2020) e, desde então, segue firme semeando sua literatura.

O evento aconteceu nos dias 20 e 21 de abril de 2024 e celebrou com muita poesia, música e dança a publicação do número 45. Na ocasião, estiveram presentes algumas pessoas ilustres, como a vereadora Elaine do Quilombo Periférico (SP) e o antropólogo e professor Kabengele Munanga (USP).

O livro Cadernos Negros existe há 45 anos. É organizado e publicado pelo Coletivo Quilombhoje. Cadernos Negros é uma antologia histórica da literatura brasileira. Já publicou autoras como Conceição Evaristo, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, Lia Vieira, Elizandra Souza e autores como Cuti, Oswaldo de Camargo, Márcio Barbosa, dentre outros.

Como comprar

A edição 45 é dedicada ao gênero poema e é composta por textos de mais de 40 poetas, oriundas(os) de várias partes do Brasil. A maioria das pessoas autoras marcou presença no lançamento.

A jornalista e apresentadora Maju Coutinho escreveu na contracapa do livro: “Há mais de 45 anos os Cadernos Negros semeiam palavras germinantes de escritores e escritoras pretos. Hoje, livrarias dedicam espaços para dezenas deles, mas tradicionalmente, o negro esteve presente na literatura brasileira apenas como tema e não como agente”.

O livro está disponível para venda no site do Coletivo Quilombhoje e com a própria autora Thaíse Santana. Comprando diretamente com a autora, ele será enviado com autógrafo. Basta entrar em contato através de suas redes sociais: https://www.instagram.com/thaisesantanasou/ e https://www.facebook.com/thaisesantana20