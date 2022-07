Espaço exclusivo para cadeirantes foi um dos destaques do Ita Pedro

Além de muito forró, animação e fortes emoções, o Ita Pedro – O Melhor São Pedro de Todos os Tempos, também teve espaço para a inclusão. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), buscou junto a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), um espaço para que cadeirantes pudessem ver os shows em um ambiente privilegiado.

“Esta sem dúvidas foi uma das festas mais bonitas que já vi e que tive a oportunidade de participar, graças a sensibilidade do prefeito Augusto Castro. Isso é bonito de ver a aplaudir”, declarou emocionado Luís Rogério de Sousa Luz, um dos cadeirantes do espaço exclusivo sob um dos palcos do Ita Pedro.

Segundo a secretária Andrea Castro, da pasta de Promoção Social e Combate à Pobreza, uma festa da dimensão do Ita Pedro, tem que ter política de inclusão. “O governo do prefeito Augusto Castro, desenvolve ações de inserções e temos um canal de interação com Associação Grapiúna do Paraplégico – AGP, isso possibilita desenvolver essas políticas inclusivas”, destacou Andrea Castro.