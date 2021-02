Especialista alerta para cuidados contra epidemia da dengue no verão

Quando falamos de verão, pensamos em mar, sol, piscina e diversão, não é mesmo? Mas não podemos esquecer os cuidados que devemos ter com algumas doenças tropicais durante o período. Temperaturas mais quentes causam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, contudo, para combater a doença, os cuidados precisam ser redobrados.

De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), de 29 de dezembro de 2019 até o dia 26 de março de 2020, 13.162 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Com base nisso, o estado permanece em alerta para ocorrência de uma epidemia de dengue.

Cuidados essenciais

Para o professor do curso de medicina da Pitágoras Eunápolis, Daniel Portela, o controle da doença é possível em uma ação conjunta com a população. “Pesquisas apontam que a população e mesmo profissionais de saúde, como agentes comunitários, acreditam que a responsabilidade do problema é exclusiva dos órgãos públicos”, afirma o médico.

O especialista explica que é necessário manter os cuidados básicos para prevenir a proliferação da dengue, que é propícia no verão. “Especialmente o acúmulo de lixo e objetos que podem depositar água devem ser o foco da população. Para tal, é importante que as pessoas se mobilizem. Não se trata apenas de falar e alertar sobre o tema. Um exemplo de atividades pode ser feito por grupos, associações de moradores, ambientes escolares que podem promover ações de coleta de lixo em espaços públicos. Atitudes como essas provocam a sensibilização nos demais cidadãos que ainda permanecem passivos diante do problema”, alerta ele.

Portela reforça a importância de eliminar os criadouros do mosquito adotando também medidas simples de higiene, como: