Especialistas do MDR e da GIZ colaboram com fechamento do lixão de Itacaré

Consultores do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ) se reuniram com o prefeito de Itacaré, Antônio Damasceno, Tonho de Anízio, na semana passada, para debater as diretrizes socioambientais do fechamento do lixão do município. Lançado pela Prefeitura no ano passado, o Programa Lixão Nunca Mais prevê o fim do modelo atual de destinação de resíduos sólidos em junho próximo.

O MDR e a GIZ atuam juntos por meio do ProteGEEr. Segundo Hélina Cardoso, diretora do projeto, a parceria com Itacaré começou com a visita do secretário nacional de Saneamento, Pedro Maranhão, ao município. “Ele viu a situação do lixão em Itacaré e logo acionou o projeto ProteGEEr para apoiar nesse processo”, explica a gestora.

As atividades ocorreram de 12 a 14 de abril. Para o secretário de Meio Ambiente de Itacaré, Marcos Luedy, a colaboração dos consultores do MDR e da GIZ iluminou os desafios por vir, que envolvem a inserção produtiva dos catadores do lixão no Centro de Triagem de Resíduos.

“A transição da gestão atual da Associação dos Catadores para aquela que será desenvolvida no Centro de Triagem é muito delicada e exigirá um esforço muito grande para que tudo dê certo”, acrescenta o secretário.

A exibição do filme Lixo Extraordinário para os membros da Associação dos Catadores ocorreu na quarta-feira (13), no quintal da casa de José Emerson, presidente da entidade. Emerson disse que os catadores têm receio de perder sua única fonte de renda com o fim do lixão, mas confiam no compromisso, assumido pelo governo municipal, de integrá-los à gestão do futuro Centro de Triagem.

Na quinta-feira (14), no encerramento das atividades, foi apresentada a proposta de comunicação do programa de coleta seletiva de Itacaré. Na ocasião diretores da empresa CVR Costa do Cacau, responsável pelo aterro as margens da Rodovia Ilhéus-Itabuna, confirmaram o início da construção da Estação de Transbordo, obra necessária ao fechamento do lixão de Itacareense.