Esperança de um bom governo de Augusto Castro

Eleição definida. Augusto Castro passa a ser o prefeito de todos, de quem votou nele, em outro candidato, votou em branco ou anulou o voto. Que faça um bom governo, respeitando o que há de mais sagrado na administração pública : o dinheiro do cidadão-eleitor-contribuinte. Que preste contas de cada centavo gasto. O itabunense quer um governo sem escândalo, que seja implacável no combate à corrupção. Que Augusto Castro faça uma gestão séria e transparente. A nossa Itabuna não suporta mais a irresponsabilidade administrativa e a roubalheira. Estaremos vigilantes, exercendo a nossa cidadania. Que os eleitos vereadores cumpram o papel de fiscalizadores dos atos do Poder Executivo, sob pena de termos mais um Legislativo fraco, descaradamente submisso aos caprichos do alcaide de plantão. Precisamos de uma Câmara Municipal atuante e independente, de uma oposição responsável e atenta, que cobre explicações ao gestor de maneira civilizada. Uma oposição aguerrida, incansável e fiscalizadora é imprescindível para o Estado democrático de direito. Que a sociedade, através de suas entidades representativas, também cobre do prefeito eleito as promessas de campanha. Que o cidadão comum seja um “vereador”, que tenha no Ministério Público o seu grande aliado. No mais, desejar ao prefeito eleito Augusto Castro sucesso e juízo.