Espetáculo “Malva Rosa” do Grupo Vozes em cartaz em Ilhéus

O grupo teatral, Grupo Vozes, tem o prazer de anunciar a apresentação do espetáculo “Malva Rosa” no Teatro Municipal de Ilhéus, no dia 17 de agosto, às 19h30. Esta emocionante produção promete cativar o público com sua narrativa envolvente e performances marcantes.

“Malva Rosa” não é apenas uma peça teatral de Newton Moreno; é uma vibrante celebração da história do Grupo Vozes, o mais antigo grupo de teatro em atividade em Itabuna. Esta produção entrelaça tradição e modernidade de forma fascinante, refletindo a rica herança nordestina em um contexto contemporâneo, de forma divertida, com momentos pontuais de boa risada. Os talentosos atores Jorge Batista, Lucas Oliveira, Silvia Smith, juntamente com o músico Danilo Ornelas, dão vida a personagens profundos e complexos, criando uma experiência inesquecível para o público.

“Malva Rosa” é uma obra que explora temas universais de amor, perda e redenção, trazendo à tona questões contemporâneas com profundidade e sensibilidade. Com uma encenação impecável e uma trilha sonora impactante, o espetáculo oferece uma experiência teatral única.

Os ingressos estão disponíveis para compra através do Sympla ou na bilheteria do Teatro Municipal de Ilhéus. Não perca a oportunidade de assistir a esta apresentação imperdível que certamente ficará na memória de todos os presentes.

Para mais informações e para garantir seu ingresso, acesse o Sympla ou entre em contato com Silvia Smith pelo telefone (73) 98852-7612.