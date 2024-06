Espetáculo “Malva Rosa” do Grupo Vozes tem nova data em Itabuna

O renomado grupo teatral de Itabuna, Grupo Vozes, retorna à cidade com a aclamada produção “Malva Rosa”. Após grande sucesso, o espetáculo ganha nova data e será apresentado no dia 06 de julho, às 19h30, no prestigiado Centro de Cultura Adonias Filho.

“Malva Rosa” não é apenas uma peça teatral de Newton Moreno; é uma vibrante celebração da história do Grupo Vozes, o mais antigo grupo de teatro em atividade em Itabuna. Esta produção entrelaça tradição e modernidade de forma fascinante, refletindo a rica herança nordestina em um contexto contemporâneo, de forma divertida, com momentos pontuais de boa risada. Os talentosos atores Jorge Batista, Lucas Oliveira, Silvia Smith, juntamente com o músico Danilo Ornelas, dão vida a personagens profundos e complexos, criando uma experiência inesquecível para o público.



A peça narra uma emocionante jornada de paixões proibidas e desafios emocionais. Com atuações intensas, diálogos profundos e uma narrativa cativante, “Malva Rosa” convida os espectadores a refletirem sobre a complexidade do amor e as barreiras que muitas vezes o cercam. É uma obra que explora a durabilidade do amor e sua incrível capacidade de florescer, mesmo frente às pressões sociais e culturais.

“Malva Rosa” oferece um mergulho nas emoções humanas, provocando reflexões sobre os limites do amor e a superação de obstáculos em uma sociedade cada vez mais controlada e obcecada pelas mídias sociais. É uma narrativa que promete tocar o coração de todos e questionar as barreiras impostas às relações amorosas.