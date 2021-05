Esquema de vacinação para esta semana em Itabuna

A Rede de Frio da Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Itabuna divulgou hoje, dia 30, o calendário de vacinação contra o vírus Influenza (gripe) e Covid-19 que contempla a semana de 31 de maio a 5 de junho.

Desta segunda-feira, dia 31, até sexta-feira, dia 4, das 8 às 11 horas, prossegue a vacinação contra a gripe (vírus Influenza) nas Unidades Básicas e de Saúde da Família para os grupos prioritários. Serão vacinados idosos acima de 60 anos, professores, profissionais de saúde da rede pública ou privada, criança de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas. Aos profissionais é necessária a apresentação da Carteira Profissional ou crachá.

No período da tarde prossegue também nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, a aplicação da 1ª dose da Oxford/Astrazenica contra a Covid-19. A aplicação da vacina será realizada das 13 às 16 horas.

Também nesta segunda-feira, serão vacinadas as pessoas com idade a partir dos 58 anos, nascidas entre setembro e dezembro. Além daquelas com comorbidades a partir de 18 anos, sendo necessária a apresentação de laudo médico com CID.

Na terça-feira, dia 1º de junho, será a vez de receber a primeira dose os indivíduos com idade a partir de 57 anos, nascidos entre janeiro e junho. E também, pessoas com idade a partir de 18 anos com comorbidades, sendo necessária a apresentação de laudo médico com CID.

Já na quarta-feira, dia 2, serão imunizados pessoas a partir de 57 anos nascidas entre julho e dezembro. Além de todos com comorbidades e idade a partir de 18 anos, sendo necessária a apresentação de laudo médico com CID.

Na sexta-feira, dia 4, receberão a primeira dose do imunizante quem tem idade a partir de 56 anos e nasceu entre janeiro e dezembro. Também serão imunizadas as pessoas com idade a partir de 18 anos com comorbidades, sendo necessária a apresentação de laudo médico com CID.

Ao se dirigir a Unidade Básica de Saúde para receber o imunizante é preciso apresentar a carteira de identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Para quem tem comorbidade também é necessário apresentar o relatório médico atualizado (06 meses) com CID. Devido ao feriado de Corpus Christi, no dia 3, não haverá vacinação nas unidades de saúde.

*SEGUNDA DOSE OXFORD*

Na quarta-feira, dia 2, receberão a 2ª dose contra Covid-19 (Oxford/Astrazenica) idosos a partir de 80 anos, que tomaram a primeira dose no Drive-Thru realizado no dia 31 de março. A segunda aplicação de Drive-Thru será no Teatro Municipal Candinha Dórea e na UNIME das 8h30min às 14 horas.

Também haverá a segunda aplicação para pessoas na Sala de Vacina da Rede de Frio, fundos do Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto (antigo Sesp), com limitação a 300 senhas. É necessário apresentar a Carteira de Identidade (RG), CPF ou Cartão SUS, Cartão de Vacina com o registro da 1ª dose.

*REPESCAGEM 2ª DOSE*

Ainda na segunda-feira, das 8h30min as 12 e das 13h30min às 15h30min, receberão a aplicação da segunda dose Coronavac e Oxford-Astrazenica àqueles que já receberam a primeira aplicação destas vacinas.

Estão incluídos neste grupo, as pessoas com Síndrome de Down, trabalhadores da saúde e indivíduos de grupos prioritários que utilizaram primeira dose da lista da xepa. A aplicação será na Rede de Frio, no antigo Sesp.

EDUCAÇÃO

No decorrer desta semana, prossegue a vacinação da primeira dose contra Covid-19, com o imunizante Oxford/Astrazenica dos trabalhadores da Educação.

Na terça-feira, dia 1º de junho, serão imunizados os profissionais de Educação e funcionários com idade a partir de 18 anos das faculdades UNIME e UniFTC. O horário será das 8 às 14 horas na sede da UniFTC, na praça José Bastos, centro.

Já na sexta-feira, dia 4, a aplicação será destinada aos profissionais com idade de 18 a 29 anos das Redes Municipal e Estadual de Ensino e também da UFSB. O horário será das 8h30min às 14 horas no IMEAM.

Todos os profissionais da Educação no momento da imunização deverão apresentar a Carteira de Identidade (RG), CPF ou Cartão SUS e contracheque impresso.

RODOVIÁRIOS

No sábado, dia 5, a vacinação da primeira dose contra Covid-19 com a vacina Oxford/Astrazenica será destinada aos trabalhadores rodoviários, taxistas, mototaxistas, motoristas do transporte escolar e motoristas e ajudantes de transportadoras de carga. O horário será das 8h30min às 14 horas, na USEMI, no São Caetano.

Ao se dirigir para ser imunizada, a pessoa terá que levar a Carteira de Identidade (RG), CPF ou Cartão SUS, contracheque impresso ou fotocópia da Carteira de trabalho (parte do contrato e da identificação). No caso dos motoristas autônomos, é necessário apresentar o Alvará emitido pela Secretaria de Transporte e Trânsito do Município.