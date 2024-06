Esquema especial no trânsito para o Viva Ilhéus 490 Anos

Prefeitura de Ilhéus, por meio da SUTRAM (Autarquia de Transporte e Trânsito), anuncia um esquema especial de trânsito para os dias do Viva Ilhéus 490 Anos. O evento, que será realizado entre os dias 27 de junho e 01 de julho, contará com diversas interdições de vias na região central da cidade.

As interdições ocorrerão diariamente a partir das 17 horas e seguirão até às 5 horas do dia seguinte. As mudanças serão as seguintes:

1. Alça da Ponte Jorge Amado, no acesso à Avenida Soares Lopes (caso haja necessidade);

2. Avenida Soares Lopes, na altura da Travessa Santa Clara;

3. Avenida Soares Lopes, na altura da Rua Padre Antônio Vieira;

4. Avenida Soares Lopes, na altura da Travessa Padre Antônio Vieira;

5. Travessa Amaral Pacheco.

As alterações são necessárias para garantir a segurança, conforto e organização do evento, que promete atrair um grande público. A Prefeitura de Ilhéus reforça a importância da colaboração dos motoristas e pede que todos estejam atentos às mudanças temporárias no trânsito durante o período do Viva Ilhéus 490 Anos – Um Novo Renascer