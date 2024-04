Esse reconhecimento me traz gratidão e semeia e profetiza o meu futuro”, diz Adélia ao ser homenageada na UESC

Ao receber hoje a tarde, das mãos do reitor Alessandro Fernandes, o título honorífico de professora emérita da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), onde foi reitora por dois mandatos, a médica e professora Adélia Pinheiro, pré-candidata a prefeita de Ilhéus, disse emocionada que a celebração traz a sua gratidão e semeia e profetiza o seu futuro.

Adélia afirmou ainda que a homenagem da UESC representa a sua trajetória como cidadã, servidora pública, professora e agente político. Formada em medicina pela Universidade Federal da Bahia (UFBa), Adélia reconheceu que foi a UESC que permitiu a maior parte do seu aprendizado como professora e gestora. “Se por um lado me dá orgulho de pertencer a esta instituição, por outro lado forja em mim a eterna responsabilidade de representá-la em cada dia, em cada momento da minha vida, em tudo o que faço”.

Mais caminhada

Há apenas dois dias do lançamento oficial da sua pré-candidatura à prefeita de Ilhéus, Adélia também caminhou pelo bairro Nossa Senhora da Vitória, na região sul do município, e foi recebida com festa pela população. No local, ouviu de importantes lideranças quais as principais necessidades da comunidade local. A visita aos bairros periféricos da cidade tem sido uma incansável rotina de Adélia nas últimas semanas.

O evento de lançamento da pré-candidatura está sendo esperado com muita expectativa e tornou-se a principal notícia da semana nos meios políticos da região. O evento está previsto para acontecer no próximo sábado, às 9 horas, no Centro de Convenções e vai reunir lideranças importantes da política baiana, prefeitos da região, lideranças sindicais e moradores de todas as regiões de Ilhéus, numa grande manifestação de apoio à candidatura de Adélia, que não pára de crescer.