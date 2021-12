Está aberto processo seletivo simplificado para o Hospital Materno-Infantil de Ilhéus

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), gestora do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio (HMIJS), em Ilhéus, segue com inscrições abertas para processo seletivo simplificado nas áreas técnicas e administrativa. Estão sendo disponibilizadas 178 vagas, com etapa única e prova de títulos. O edital completo pode ser acessado www.fundacaocefetbahia.org.br e as inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro.

São vagas para nível superior em Assistência Social, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia. Há também oportunidades na área técnica em Análises Clínicas, Enfermagem, Nutrição, Radiologia e Terapia Ocupacional e Assistência Administrativa.

O Hospital Materno-Infantil foi inaugurado no início de dezembro. A FESF-SUS contratou funcionários, em caráter emergencial, pelo prazo máximo de 90 dias, tempo para a publicação do edital da seleção pública, o que ocorre agora. Neste novo processo seletivo, mesmo os atuais trabalhadores da instituição, caso haja interesse em continuar no trabalho, terão que se inscrever para disputar as vagas existentes.