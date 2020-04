Está de alta o segundo paciente de Ilhéus  com Covid-19  

Depois de 16 dias em quarentena, o segundo paciente infectado com a Covid-19 em Ilhéus, um jovem de 26 anos que contraiu o vírus importado de outro Estado, recebeu alta nesta quinta-feira (02).

A contaminação ocorreu durante uma viagem que o rapaz realizou para o Rio Grande do Sul, entre escalas em capitais como São Paulo e Salvador, tanto na ida quanto na volta para Ilhéus, ocorrida no dia 10 de março. “Comecei a apresentar sintomas leves de gripe no dia 17. A garganta inflamou um pouco, tive um pouco de tosse e coriza, mas não senti falta de ar e nem tive febre”, disse. O paciente explicou que no dia 18 entrou em contato com a Central Covid-19 por meio dos números informados pela Prefeitura.

“Uma equipe de 3 profissionais de saúde realizou a visita, fez a coleta do material durante o atendimento, que durou uma hora, conduzido com as devidas precauções. Eu também estava de máscara, lavei bastante as mãos e fiz uso de álcool gel. A equipe deixou o contato para assistência ou caso eu precisasse ligar. Também disseram que no caso de agravamento dos sintomas, como falta de ar, deveria ligar para o SAMU. Três dias depois, como informaram, recebi o resultado. Eles foram muito cuidadosos ao realizar o anúncio do resultado positivo de Covid-19”, disse.

Hoje (02), o jovem recebeu novo atendimento da equipe médica da rede municipal, que com a verificação do bem estar clínico e de que o paciente se encontra fora do quadro de sintomas, foi concedida a alta com o anúncio do fim da quarentena. O paciente disse que respeitou a recomendação da quarentena e que os sintomas duraram em torno de uma semana. “De todas as doenças que eu tive, essa foi a que eu quase não senti nada, o que não quer dizer que o coronavírus não mereça a atenção que está tendo em todo o mundo, sobretudo em relação ao grupo de risco”, destacou.