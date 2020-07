Está perto do momento da decisão de Charliane

Por Marco Wense

Em curso, uma espécie de ultimato à vereadora Charliane Sousa, pré-candidata a prefeita de Itabuna pelo MDB. É do conhecimento de todos que o “quarteto fantástico”, com a saída do médico Isaac Nery (Avante), virou “trio fantástico” com os vereadores Enderson Guinho (Cidadania), Júnior Brandão (Rede) e a própria Charliane. Os dois primeiros querem que a representante feminina do movimento tenha um posicionamento mais claro no tocante a sua participação no “trio fantástico”. O edil do Cidadania vai mais longe: quer que Charliane aceite o critério das pesquisas de intenções de voto como definidor para encabeçar a chapa majoritária. Não acredito que Charliane, que faz um bom trabalho na Casa Legislativa, vá concordar com essa esperteza que vem sendo discutida nos bastidores sem sua presença. Vale lembrar que o comando estadual do emedebismo já mandou avisar que a candidatura de Charliane é irreversível. Outro detalhe que não pode passar despercebido é que a péssima imagem da Câmara de Vereadores vai terminar respingando nos edis-prefeituráveis. No frigir dos ovos, nem tico (reeleição para a Casa Legislativa), nem taco (a cobiçada prefeitura de Itabuna). Quem viver, verá, como diria o saudoso, inquieto, polêmico e corajoso radialista Milton Menezes.